Назвали ймовірну причину смерті військового лікаря в Одесі
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 8 листопада. УНН. Імовірною причиною смерті лікаря, який помер під час проведення операції у військовому госпіталі в Одесі, стала гостра серцева недостатність. Про це у коментарі УНН повідомив волонтер Андрій Танцюра.
"Наразі невідома точна причина смерті, але, ймовірно, нею могла стати гостра серцева недостатність", – розповів волонтер.
За його словами, у день смерті лікар прийшов на роботу, зайшов до аптеки, де придбав знеболюючий засіб.
"Ще в аптеці Олег Сергійович сказав, що якийсь специфічний біль відчуває у спині. Йому порадили звернутися до лікаря, але він сказав "ні", бо поспішав на операцію. Випив знеболююче і пішов рятувати життя іншим", – зазначив Танцюра.
Крім того, він повідомив, що 10 листопада у Будинку Офіцерів в Одесі відбудеться церемонія прощання із лікарем.
Нагадаємо, вчора під час проведення операції у військовому госпіталі Південного регіону помер лікар Олег Кушнір, який очолював клініку інтенсивної терапії.