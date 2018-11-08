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Назвали ймовірну причину смерті військового лікаря в Одесі

Назвали ймовірну причину смерті військового лікаря в Одесі

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ОДЕСА-КИЇВ. 8 листопада. УНН. Імовірною причиною смерті лікаря, який помер під час проведення операції у військовому госпіталі в Одесі, стала гостра серцева недостатність. Про це у коментарі УНН повідомив волонтер Андрій Танцюра.

"Наразі невідома точна причина смерті, але, ймовірно, нею могла стати гостра серцева недостатність", – розповів волонтер.

За його словами, у день смерті лікар прийшов на роботу, зайшов до аптеки, де придбав знеболюючий засіб.

"Ще в аптеці Олег Сергійович сказав, що якийсь специфічний біль відчуває у спині. Йому порадили звернутися до лікаря, але він сказав "ні", бо поспішав на операцію. Випив знеболююче і пішов рятувати життя іншим", – зазначив Танцюра.

Крім того, він повідомив, що 10 листопада у Будинку Офіцерів в Одесі відбудеться церемонія прощання із лікарем.

Нагадаємо, вчора під час проведення операції у військовому госпіталі Південного регіону помер лікар Олег Кушнір, який очолював клініку інтенсивної терапії.

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