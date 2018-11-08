Назвали вероятную причину смерти военного врача в Одессе
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 8 ноября. УНН. Вероятной причиной смерти врача, умершего во время проведения операции в военном госпитале в Одессе, стала острая сердечная недостаточность. Об этом в комментарии УНН сообщил волонтер Андрей Танцюра.
"Пока не известна точная причина смерти, но, вероятно, ней могла стать острая сердечная недостаточность", – рассказал волонтер.
По его словам, в день смерти врач пришел на работу, зашел в аптеку, где приобрел обезболивающее средство.
"Еще в аптеке Олег Сергеевич сказал, что какую-то специфическую боль испытывает в спине. Ему посоветовали обратиться к врачу, но он сказал "нет", потому что спешил на операцию. Выпил обезболивающее и пошел спасать жизнь другим", – отметил Танцюра.
Кроме того, он сообщил, что 10 ноября в Доме Офицеров в Одессе состоится церемония прощания с врачом.
Напомним, вчера во время проведения операции в военном госпитале Южного региона умер врач Олег Кушнир, который возглавлял клинику интенсивной терапии.