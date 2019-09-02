НАЗК збирається заявити у НАБУ та поліцію на чотирьох чиновників

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції повідомить Національне антикорупційне бюро України та Національну поліції про недостовірні відомості у деклараціях чотирьох посадовців на загальну суму 65,9 млн гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НАЗК.

“НАЗК у деклараціях чотирьох суб’єктів декларування виявило ознаки кримінального правопорушення, пов’язаного з корупцією — декларування недостовірної інформації на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Недостовірну інформацію у деклараціях подали: Бахмутський міський голова Олексій Рева, міський голова міста Конотоп Артем Семеніхін, заступник голови Запорізької обласної ради Владислав Марченко та член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Володимир Бутенко”, — вказали в агентстві.

Олексій Рева, за даними НАЗК, у декларації за 2016 рік "не зазначив відомості про фінансові зобов’язання, що виникли у члена його сім’ї (дружини) на користь ТОВ “ВКП “ДЕМИ” та ПП “ТПК” на загальну суму майже 63 млн гривень". "Обґрунтований висновок буде направлено до Національного антикорупційного бюро України", — додали в агентстві.

"Артем Семеніхін у декларації за 2016 рік не задекларував причіп та відомості про оренду (користування) ним житловим будинком, а також не зазначив відомості стосовно наявності у нього корпоративних прав та заборгованості по фінансових зобов’язаннях, які виникли внаслідок непогашення ним заборгованості по кредитному договору. Загальна сума встановлених недостовірних відомостей у декларації голови становить понад 1,7 млн гривень. Обґрунтований висновок буде направлено до Національної поліції", — зазначили у НАЗК.

Також в агенстві встановили, що Владислав Марченко у декларації за 2016 рік (виправленій) "не задекларував земельну ділянку та прогулянкове судно “Kolibri KM 450D”, які належать йому на праві власності, а також недостовірно вказав відомості про легковий автомобіль та розмір отриманих ним та членом сім’ї (дружиною) доходів. Загалом встановлено декларування недостовірних відомостей на суму майже 800 тис. гривень".

"За результатами перевірки декларації Володимира Бутенка за 2016 рік було встановлено, що посадовець не задекларував земельну ділянку, яка належить на праві власності члену сім’ї (дружині). Загальна сума встановлених недостовірних відомостей у декларації за 2016 рік становить понад 400 тис. гривень", — зауважили у НАЗК.

"Нацагентство прийняло рішення про направлення обґрунтованих висновків щодо ознак кримінального правопорушення до Національного антикорупційного бюро України", — повідомили в агентстві. 

Нагадаємо, Президент Зеленський подав до Ради законопроект про перезапуск НАЗК.

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