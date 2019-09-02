НАПК собирается заявить в НАБУ и полицию на четырех чиновников

"НАПК в декларациях четырех субъектов декларирования выявило признаки уголовного правонарушения, связанного с коррупцией - декларирование недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. Недостоверную информацию в декларациях подали: Бахмутский городской голова Алексей Рева, мэр города Конотоп Артем Семенихин, заместитель председателя Запорожского областного совета Владислав Марченко и член Высшей квалификационной комиссии судей Украины Владимир Бутенко", - указали в агентстве.

Алексей Рева, по данным НАПК, в декларации за 2016 год "не указал сведения о финансовых обязательствах, возникших у члена его семьи (жены) в пользу ООО "ПКП "ДЕМИ" и ЧП "ТПК" на общую сумму почти 63 млн гривен". "Обоснованный вывод будет направлен в Национальное антикоррупционное бюро Украины", - добавили в агентстве.

"Артем Семенихин в декларации за 2016 год не задекларировал прицеп и сведения об аренде (пользовании) им жилым домом, а также не указал сведения о наличии у него корпоративных прав и задолженности по финансовым обязательствам, которые возникли вследствие непогашения им задолженности по кредитному договору. Общая сумма установленных недостоверных сведений в декларации председателя составляет более 1,7 млн гривен. Обоснованный вывод будет направлен в Национальную полицию", - отметили в НАПК.

Также в агентстве установили, что Владислав Марченко в декларации за 2016 год (исправленной) "не задекларировал земельный участок и прогулочное судно "Kolibri KM 450D", принадлежащих ему на праве собственности, а также недостоверно указал сведения о легковом автомобиле и размере полученных им и членом семьи (женой) доходов. Всего установлено декларирование недостоверных сведений на сумму почти 800 тыс. гривен".

"По результатам проверки декларации Владимира Бутенко за 2016 года было установлено, что чиновник не задекларировал земельный участок, принадлежащий на праве собственности члену семьи (супруге). Общая сумма установленных недостоверных сведений в декларации за 2016 год составляет более 400 тыс. гривен", - отметили в НАПК.

"Нацагентство приняло решение о направлении обоснованных выводов относительно признаков уголовного преступления в Национальное антикоррупционное бюро Украины", - сообщили в агентстве.

Напомним, Президент Зеленский подал в Раду законопроект о перезапуске НАПК.