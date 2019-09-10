НАЗК збирається заявити у НАБУ на низку нардепів попереднього скликання

ukru
18:19 • 72902 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 131063 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 127733 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 190046 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 148757 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 175232 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 164148 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 130047 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 173277 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 269047 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+3°
0.6 м/с
58 %
755 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

21 березня, 14:59 • 63246 перегляди
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

21 березня, 15:12 • 95699 перегляди
Швеція повідомила, коли Україна отримає літаки далекого радіолокаційного виявлення та управління

Швеція повідомила, коли Україна отримає літаки далекого радіолокаційного виявлення та управління

21 березня, 16:36 • 29806 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

17:51 • 127294 перегляди
Росія запустила багато шахедів: у низці областей оголошено повітряну тривогу

Росія запустила багато шахедів: у низці областей оголошено повітряну тривогу

18:32 • 91511 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

17:51 • 127294 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 190041 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 175228 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 164143 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 134199 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

18:19 • 72890 перегляди
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

21 березня, 15:12 • 95699 перегляди
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

21 березня, 14:59 • 63246 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 123422 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

21 березня, 09:51 • 114375 перегляди
Актуальне
НАЗК збирається заявити у НАБУ на низку нардепів попереднього скликання

НАЗК збирається заявити у НАБУ на низку нардепів попереднього скликання

Київ • УНН

 • 18552 перегляди

КИЇВ. 10 вересня. УНН. У Національному агентстві з питань запобігання корупції знайшли ознаки недостовірності інформації у деклараціях депутатів Верховної Ради попереднього скликання. Про це повідомили у пресслужбі НАЗК, передає УНН.

"Недостовірну інформацію у деклараціях подали народні депутати України: Денис Дзензерський, Ігор Кононенко, Олег Ляшко та Вадим Сидорчук. Крім того, не дотримались вимог закону голова Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками Наталія Гудзь, суддя Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ Ірина Фаловська та Дніпровський міський голова Борис Філатов", - вказали у НАЗК.

Як вказано, за результатами перевірки декларації Дениса Дзензерського за 2017 рік було встановлено, що нардеп не відобразив відомості про свої фінансові зобов’язання перед низкою банків на понад 6,7 млн гривень.

Ігор Кононенко, подаючи декларацію за 2017 рік, як повідомили у НАЗК, "зазначив недостовірні відомості щодо номінальної вартості акцій 2 акціонерних товариств, зареєстрованих на території України, 2 іноземних компаній, які належали йому на праві власності, та не задекларував отриманий дохід членів сім’ї (дочки та невістки). Так, загальна сума недостовірних відомостей у декларації народного депутата за 2017 рік становить понад 6,6 млн гривень".

"Олег Ляшко, подаючи декларацію за 2017 рік (виправлену), зазначив недостовірні відомості про отриманий ним дохід у вигляді процентів, виграшів та від надання майна в оренду, а також недостовірно вказав отриманий членом сім’ї (особою, яка спільно проживає, але не перебуває у шлюбі) дохід від відчуження рухомого майна. Загальна сума недостовірних відомостей у декларації народного депутата становить майже 1 млн гривень", - додали в агентстві.

Вадим Сидорчук у декларації за 2015 рік (виправленій), як зазначається, "не задекларував дохід, отриманий членом сім’ї (дружиною) у вигляді відсотків від 2 банків, а також недостовірно вказав відомості про легковий автомобіль, який належить йому на праві власності, та розмір своїх фінансових зобов’язань. Загалом виявлено порушень на суму понад 1,6 млн гривень".

За результатами перевірки декларації Наталії Гудзь за 2017 рік було встановлено недостовірних відомостей на понад 5,7 млн гривень. Ірина Фаловська не вказала у декларації за 2016 рік, як вказано, відомості про фінансові зобов’язання, що виникли на користь АКБ “Форум”, на загальну суму понад 500 тис. гривень.

"За результатами перевірки декларації Бориса Філатова за 2015 рік було встановлено, що Дніпровський міський голова не відобразив інформацію про земельну ділянку, мотоцикл та судно, які належать йому на праві власності, та земельну ділянку, яка належить йому на праві оренди, а також будинок, який належить дружині. Крім того, зазначив недостовірні відомості про джерело та розмір власного доходу та доходу дружини", - зауважили у НАЗК.

Загальна сума недостовірних відомостей у декларації за 2015 рік, як повідомляється, становить понад 470 тис. гривень.

"Обґрунтовані висновки про виявлені ознаки кримінальних правопорушень будуть направлені до Національного антикорупційного бюро України", - заявили в агентстві.

Загалом, за підрахунками НАЗК, агентство повідомить НАБУ про недостовірні відомості в деклараціях на суму понад 22 млн гривень.

Нагадаємо, НАЗК збирається заявити у НАБУ та поліцію на чотирьох чиновників.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,180.00
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,966.86