НАЗК збирається заявити у НАБУ на низку нардепів попереднього скликання

"Недостовірну інформацію у деклараціях подали народні депутати України: Денис Дзензерський, Ігор Кононенко, Олег Ляшко та Вадим Сидорчук. Крім того, не дотримались вимог закону голова Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками Наталія Гудзь, суддя Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ Ірина Фаловська та Дніпровський міський голова Борис Філатов", - вказали у НАЗК.

Як вказано, за результатами перевірки декларації Дениса Дзензерського за 2017 рік було встановлено, що нардеп не відобразив відомості про свої фінансові зобов’язання перед низкою банків на понад 6,7 млн гривень.

Ігор Кононенко, подаючи декларацію за 2017 рік, як повідомили у НАЗК, "зазначив недостовірні відомості щодо номінальної вартості акцій 2 акціонерних товариств, зареєстрованих на території України, 2 іноземних компаній, які належали йому на праві власності, та не задекларував отриманий дохід членів сім’ї (дочки та невістки). Так, загальна сума недостовірних відомостей у декларації народного депутата за 2017 рік становить понад 6,6 млн гривень".

"Олег Ляшко, подаючи декларацію за 2017 рік (виправлену), зазначив недостовірні відомості про отриманий ним дохід у вигляді процентів, виграшів та від надання майна в оренду, а також недостовірно вказав отриманий членом сім’ї (особою, яка спільно проживає, але не перебуває у шлюбі) дохід від відчуження рухомого майна. Загальна сума недостовірних відомостей у декларації народного депутата становить майже 1 млн гривень", - додали в агентстві.

Вадим Сидорчук у декларації за 2015 рік (виправленій), як зазначається, "не задекларував дохід, отриманий членом сім’ї (дружиною) у вигляді відсотків від 2 банків, а також недостовірно вказав відомості про легковий автомобіль, який належить йому на праві власності, та розмір своїх фінансових зобов’язань. Загалом виявлено порушень на суму понад 1,6 млн гривень".

За результатами перевірки декларації Наталії Гудзь за 2017 рік було встановлено недостовірних відомостей на понад 5,7 млн гривень. Ірина Фаловська не вказала у декларації за 2016 рік, як вказано, відомості про фінансові зобов’язання, що виникли на користь АКБ “Форум”, на загальну суму понад 500 тис. гривень.

"За результатами перевірки декларації Бориса Філатова за 2015 рік було встановлено, що Дніпровський міський голова не відобразив інформацію про земельну ділянку, мотоцикл та судно, які належать йому на праві власності, та земельну ділянку, яка належить йому на праві оренди, а також будинок, який належить дружині. Крім того, зазначив недостовірні відомості про джерело та розмір власного доходу та доходу дружини", - зауважили у НАЗК.

Загальна сума недостовірних відомостей у декларації за 2015 рік, як повідомляється, становить понад 470 тис. гривень.

"Обґрунтовані висновки про виявлені ознаки кримінальних правопорушень будуть направлені до Національного антикорупційного бюро України", - заявили в агентстві.

Загалом, за підрахунками НАЗК, агентство повідомить НАБУ про недостовірні відомості в деклараціях на суму понад 22 млн гривень.

Нагадаємо, НАЗК збирається заявити у НАБУ та поліцію на чотирьох чиновників.