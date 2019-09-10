НАПК собирается заявить в НАБУ на ряд нардепов предыдущего созыва

"Недостоверную информацию в декларациях подали народные депутаты Украины Денис Дзензерский, Игорь Кононенко, Олег Ляшко и Вадим Сидорчук. Кроме того, не придерживались требований закона председатель Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками Наталья Гудзь, судья Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел Ирина Фаловская и Днепровский мэр Борис Филатов", - указали в НАПК.

Как указано, по результатам проверки декларации Дениса Дзензерского за 2017 год было установлено, что нардеп не отразил сведения о своих финансовых обязательствах перед рядом банков на более чем 6,7 млн гривен.

Игорь Кононенко, подавая декларацию за 2017 год, как сообщили в НАПК, "отметил недостоверные сведения о номинальной стоимости акций 2 акционерных обществ, зарегистрированных на территории Украины, 2 иностранных компаний, которые принадлежали ему на праве собственности, и не задекларировал полученный доход членов семьи (дочери и невестки). Так, общая сумма недостоверных сведений в декларации народного депутата за 2017 год составляет более 6,6 млн гривен".

"Олег Ляшко, подавая декларацию за 2017 год (исправленную), отметил недостоверные сведения о полученных им доходах в виде процентов, выигрышей и от предоставления имущества в аренду, а также недостоверно указал полученный членом семьи (лицом, совместно проживающим, но не состоящим в браке) доход от отчуждения движимого имущества. Общая сумма недостоверных сведений в декларации народного депутата составляет почти 1 млн гривен", - добавили в агентстве.

Вадим Сидорчук в декларации за 2015 год (исправленной), как отмечается, "не задекларировал доход, полученный членом семьи (женой) в виде процентов от 2 банков, а также недостоверно указал сведения о легковом автомобиле, принадлежащем ему на праве собственности, и размер своих финансовых обязательств. В общем выявлено нарушений на сумму более 1,6 млн гривен".

По результатам проверки декларации Натальи Гудзь за 2017 год было установлено недостоверных сведений на более чем 5,7 млн гривен. Ирина Фаловская не указала в декларации за 2016 год, как указано, сведения о финансовых обязательствах, возникших в пользу АКБ "Форум" на общую сумму более 500 тыс. гривен.

"По результатам проверки декларации Бориса Филатова за 2015 год было установлено, что Днепровский мэр не отразил информацию о земельном участке, мотоцикле и судне, принадлежащих ему на праве собственности, и земельном участке, принадлежащему ему на праве аренды, а также доме, который принадлежит жене. Кроме того, отметил недостоверные сведения об источнике и размере собственного дохода и дохода жены", - отметили в НАПК.

Общая сумма недостоверных сведений в декларации за 2015 год, как сообщается, составляет более 470 тыс. гривен.

"Обоснованные выводы о выявленных признаках уголовных преступлений будут направлены в Национальное антикоррупционное бюро Украины", - заявили в агентстве.

Всего, по подсчетам НАПК, агентство сообщит НАБУ о недостоверных сведениях в декларациях на сумму более 22 млн гривен.

Напомним, НАПК собирается заявить в НАБУ и полицию на четырех чиновников.