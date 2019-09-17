НАЗК збирається заявити у НАБУ на двох нардепів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції повідомить Національне антикорупційне бюро України та Національну поліції про недостовірні відомості у деклараціях народних депутатів та посадовців на суму понад 114 млн гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НАЗК.
"Недостовірну інформацію у деклараціях подали народні депутати України Ігор Шкіря та Сергій Тарута. Крім того, не дотримались вимог закону голова Білоцерківської міської ради Геннадій Дикий, секретар, депутат Херсонської міської ради Олена Урсуленко, голова Чернігівської міської ради Владислав Атрошенко, Член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Олег Черниш, Ужгородський міський голова Богдан Андріїв, голова Рахівської районної ради Василь Дан та голова Васильківської районної ради Наталія Баласинович", - вказали в агентстві.
Зокрема, за даними НАЗК, за результатами перевірки декларацій Ігоря Шкірі за 2015 (виправленої), 2016 (виправленої) та 2017 роки було встановлено, що сума недостовірних відомостей у цих деклараціях "становить понад 59,4 млн грн, понад 59,2 млн грн та понад 64,8 млн грн відповідно".
"Сергій Тарута, подаючи декларацію за 2016 рік, недостовірно вказав відомості про земельну ділянку, яка належить йому на праві власності, та отриманий ним дохід. Крім того, ще одну земельну ділянку, яка належить йому на праві власності, не задекларував взагалі. Так, загальна сума недостовірних відомостей у декларації народного депутата за 2016 рік становить понад 5,3 млн гривень", - додали в агентстві.
"Про виявлені правопорушення Національне агентство повідомить НАБУ, направивши обґрунтовані висновки", - зазначили у НАЗК.
Щодо інших посадовців, за даними агентства, обґрунтовані висновки про виявлені ознаки кримінальних правопорушень будуть направлені до НАБУ та Нацполіції.
Раніше НАЗК збиралося заявити у НАБУ та поліцію на чотирьох чиновників.