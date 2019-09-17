НАПК собирается заявить в НАБУ на двух нардепов

"Недостоверную информацию в декларациях подали народные депутаты Украины Игорь Шкиря и Сергей Тарута. Кроме того, не придерживались требований закона председатель Белоцерковского городского совета Геннадий Дикий, секретарь, депутат Херсонского городского совета Елена Урсуленко, председатель Черниговского городского совета Владислав Атрошенко, член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Олег Черныш, Ужгородский городской голова Богдан Андриив, председатель Раховского районного совета Василий Дан и председатель Васильковского районного совета Наталья Баласинович", - указали в агентстве.

В частности, по данным НАПК, по результатам проверки деклараций Игоря Шкири за 2015 (исправленной), 2016 (исправленной) и 2017 год было установлено, что сумма недостоверных сведений в этих декларациях "составляет более 59,4 млн грн, более 59,2 млн грн и более 64,8 млн грн соответственно".

"Сергей Тарута, подавая декларацию за 2016 год, недостоверно указал сведения о земельном участке, принадлежащем ему на праве собственности, и полученном им доходе. Кроме того, еще один земельный участок, принадлежащий ему на праве собственности, не задекларировал вообще. Так, общая сумма недостоверных сведений в декларации народного депутата за 2016 год составляет более 5,3 млн гривен", - добавили в агентстве.

"О выявленных правонарушениях Национальное агентство сообщит НАБУ, направив обоснованные выводы", - отметили в НАПК.

Что касается других должностных лиц, по данным агентства, обоснованные выводы о выявленных признаках уголовных преступлений будут направлены в НАБУ и Нацполицию.

Ранее НАПК собиралось заявить в НАБУ и полицию на четырех чиновников.