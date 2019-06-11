НАЗК затвердило результати перевірок шести декларацій нардепів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції затвердило результати 25 перевірок декларацій, з цих декларацій 6 подані народними депутатами. Про це повідомила прес-служба НАЗК, передає УНН.
"На засіданні 7 червня Національне агентство з питань запобігання корупції ухвалило рішення про результати повної перевірки 25-ти декларацій. Серед цих декларацій 6 – подані народними депутатами України", - йдеться в повідомленні.
Так, перевірки 19-ти з цих декларацій були розпочаті за результатами відбору системою ЛАК (логічного та арифметичного контролю - ред.). Перевірки 2-х декларацій були розпочаті за повідомленнями від Національного антикорупційного бюро та народного депутата. Ще трьох декларацій – на підставі ст. 50 Закону України "Про запобігання корупції". Перевірка однієї декларації була розпочата за повідомленням від громадської організації: наведені у ньому факти підтвердилися частково.
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Крім цього, Нацагентство прийняло рішення про продовження строку повної перевірки 79 декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у зв’язку з неотриманням відповідей на запити (листи) НАЗК до державних органів, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання та відсутністю пояснень суб’єктів декларування.
"Перевірки цих декларацій були розпочаті на підставі рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 12 квітня 2019 року № 1025 щодо початку повної перевірки 100 декларацій на підставі відбору Системою логічного та арифметичного контролю (ЛАК)", - пояснили у НАЗК.
Нагадаємо, раніше НАЗК перевірило всіх народних депутатів VIII скликання на конфлікт інтересів.