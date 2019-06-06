НАЗК затвердило 62 висновки щодо звітів політичних партій
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. За перший квартал 2019 року Національне агентство з питань запобігання корупції отримало 267 звітів політичних партій, за результатами аналізу затверджено перші 62 висновки. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу НАЗК.
"Національне агентство з питань запобігання корупції затвердило 62 висновки за результатами аналізу звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру. За результатами аналізу виявлено порушення у звітах трьох політичних партій", - йдеться в повідомленні.
За даними Нацагентства, факти порушень встановленого порядку або строків подання звіту політичної партії виявлені у звітах політичних партій "Нова демократія", "Соборність", "Селянська партія України". Вказані порушення передбачають адмінвідповідальність за статтею 212-21 КУпАП (Порушення порядку подання фінансового звіту про надходження і використання коштів виборчого фонду, звіту партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру - ред.).
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Зазначено, що переважна більшість із затверджених Нацагентством 62 висновків є висновками за звітами політичних партій, які не здійснювали діяльність у звітному періоді.
"Станом на сьогодні до Національного агентства надійшли 267 звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру (за І квартал 2019 року)", - проінформували у НАЗК.
Нагадаємо, НАЗК затвердило аналіз остаточних фінансових звітів про надходження та використання коштів виборчих фондів 42-х кандидатів у президенти України.