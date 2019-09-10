НАЗК затвердило 35 висновків за результатами аналізу звітів політичних партій
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції затвердило перші 35 висновків за результатами аналізу звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру з 266 звітів політичних партій, що надійшли за ІІ квартал 2019 року. Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу НАЗК.
“Станом на сьогодні до НАЗК надійшли 266 звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру (за ІІ квартал 2019 року)”, — йдеться в повідомленні.
Факти порушень встановленого порядку або строків подання Звіту політичної партії виявлені у Звітах політичних партій “Україна — Вперед!”, “Нова демократія”, “Справа”.
“Вказані порушення передбачають адміністративну відповідальність за статтею 212-21 Кодексу України про адміністративні правопорушення”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції у серпні 2019 року виявило ознаки 337 порушень законодавства у сфері запобігання корупції.