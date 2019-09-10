НАПК утвердило 35 выводов по результатам анализа отчетов политических партий
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции утвердило первые 35 выводов по результатам анализа отчетов политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера с 266 отчетов политических партий, поступивших за второй квартал 2019 года. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу НАПК.
“По состоянию на сегодня в НАПК поступили 266 отчетов политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера (за второй квартал 2019 года)”, — говорится в сообщении.
Факты нарушений установленного порядка или сроков представления Отчета политической партии обнаружены в отчетах политических партий “Украина — Вперед!”, “Новая демократия”, “Дело”.
“Указанные нарушения предусматривают административную ответственность по статье 212-21 Кодекса Украины об административных правонарушениях”, — говорится в сообщении.
Напомним, Национальное агентство по предупреждению коррупции в августе 2019 года выявило признаки 337 нарушений законодательства в сфере предотвращения коррупции.