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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 101340 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 116763 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 108470 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 114920 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 121997 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 149295 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149393 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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5 марта, 15:49 • 190719 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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НАПК утвердило 35 выводов по результатам анализа отчетов политических партий

НАПК утвердило 35 выводов по результатам анализа отчетов политических партий

Киев  •  УНН

 • 9581 просмотра

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции утвердило первые 35 выводов по результатам анализа отчетов политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера с 266 отчетов политических партий, поступивших за второй квартал 2019 года. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу НАПК.

“По состоянию на сегодня в НАПК поступили 266 отчетов политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера (за второй квартал 2019 года)”, — говорится в сообщении.

Факты нарушений установленного порядка или сроков представления Отчета политической партии обнаружены в отчетах политических партий “Украина — Вперед!”, “Новая демократия”, “Дело”.

“Указанные нарушения предусматривают административную ответственность по статье 212-21 Кодекса Украины об административных правонарушениях”, — говорится в сообщении.

Напомним, Национальное агентство по предупреждению коррупции в августе 2019 года выявило признаки 337 нарушений законодательства в сфере предотвращения коррупции.

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