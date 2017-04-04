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НАЗК затвердило 184 висновки за результатами аналізу звітів політичних партій

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 квітня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції вже затвердило 184 висновки за результатами аналізу звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за четвертий квартал 2016 року з 261 отриманого звіту, передає УНН із посиланням на прес-службу НАЗК.

За даними прес-служби, підготовлені Департаментом з питань запобігання політичній корупції чергові 103 висновки затверджені сьогодні на засіданні НАЗК.

“Перший 81 висновок за звітами політичних партій було затверджено на засіданні Національного агентства 23 березня поточного року. Аналіз останньої частини звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за четвертий квартал 2016 року продовжується відповідно до встановлених законодавством термінів”, — йдеться у повідомленні.

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Як відомо, відповідно до частини чотирнадцятої статті 17 Закону України “Про політичні партії в Україні”, підготовка і затвердження висновків за результатами такого аналізу здійснюються у строк, що не перевищує двох місяців з дня його надходження.

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