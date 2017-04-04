НАПК утвердило 184 вывода по результатам анализа отчетов политических партий
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции уже утвердило 184 вывода по результатам анализа отчетов политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за четвертый квартал 2016 с 261 полученного отчета, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НАПК.
По данным пресс-службы, подготовленные Департаментом по вопросам предотвращения политической коррупции очередные 103 вывода утверждены сегодня на заседании НАПК.
"Первое 81 заключение по отчетам политических партий было утверждено на заседании Национального агентства 23 марта текущего года. Анализ последней части отчетов политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за четвертый квартал 2016 продолжается в соответствии с установленными законодательством сроками", - говорится в сообщении.
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Как известно, согласно части четырнадцатой статьи 17 Закона Украины "О политических партиях в Украине", подготовка и утверждение заключений по результатам такого анализа осуществляются в срок, не превышающий двух месяцев со дня его поступления.