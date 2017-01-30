НАЗК запропонувало підвищити штрафи для політпартій
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції пропонує підвищити розмір штрафів за порушення політичними партіями встановленого порядку та строків подання звітності. Про це заявила голова НАЗК Наталія Корчак у Facebook, передає УНН.
"Цього року пропонуватимемо Верховній Раді як мінімум чотири законопроекти антикорупційного напрямку. Зокрема, маємо ініціативу щодо розміру штрафів стосовно політичних партій: на наш погляд доцільно внести зміни до статей 212-21 в частині збільшення розміру штрафних санкцій за порушення політичними партіями встановленого порядку та строків подання звітності. А також до 212-15 КУпАП щодо розширення та доповнення складу правопорушень пов’язаних з фінансуванням партій і передвиборної агітації", - повідомила вона.
Зі слів Н.Корчак, з врахуванням того, що триває робота "над впровадженням е-системи звітності для українських політпартій, є необхідність у відповідному проекті Закону України щодо змін до Закону України "Про політичні партії в Україні".
"Також нормотворча робота буде стосуватися проведення Національним агентством антикорупційної експертизи законопроектів, що вносяться на розгляд Верховної Ради України Закону України та підвищення ролі уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції", - додала голова НАЗК.
Нагадаємо, НАЗК виявило порушення у квартальних звітах 12 політичних партій.