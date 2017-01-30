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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
НАПК предложило повысить штрафы для политпартий

НАПК предложило повысить штрафы для политпартий

Киев • УНН

 • 9850 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции предлагает повысить размер штрафов за нарушение политическими партиями установленного порядка и сроков представления отчетности. Об этом заявила глава НАПК Наталья Корчак в Facebook, передает УНН.

"В этом году будем предлагать Верховной Раде как минимум четыре законопроекта антикоррупционного направления. В частности, имеем инициативу по размеру штрафов относительно политических партий: на наш взгляд целесообразно внести изменения в статьи 212-21 в части увеличения размера штрафных санкций за нарушение политическими партиями установленного порядка и сроков представления отчетности. А также в 212-15 КУоАП по расширению и дополнению состава правонарушений, связанных с финансированием партий и предвыборной агитации", - сообщила она.

По словам Н.Корчак, с учетом того, что продолжается работа "над внедрением электронной системы отчетности для украинских политпартий, есть необходимость в соответствующем проекте Закона Украины об изменениях в Закон Украины "О политических партиях в Украине".

"Также нормотворческая работа будет касаться проведения Национальным агентством антикоррупционной экспертизы законопроектов, вносимых на рассмотрение Верховной Рады Украины Закона Украины и роли уполномоченных подразделений (лиц) по вопросам предотвращения и выявления коррупции", - добавила глава НАПК.

Напомним, НАПК выявило нарушения в квартальных отчетах 12 политических партий.

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