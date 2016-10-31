НАЗК: за недостовірну інформацію в е-деклараціях можуть позбавити волі на три роки

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Якщо особа-декларант умисно не вкаже суму в декларації більшу 345 тисяч гривень, то за це передбачається кримінальна відповідальність, що тягне до двох років позбавлення волі. Про це під час брифінгу повідомив заступник Голови Національного агентства з питань запобігання корупції Руслан Радецький, передає кореспондент УНН.