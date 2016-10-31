НАЗК: за недостовірну інформацію в е-деклараціях можуть позбавити волі на три роки
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Якщо особа-декларант умисно не вкаже суму в декларації більшу 345 тисяч гривень, то за це передбачається кримінальна відповідальність, що тягне до двох років позбавлення волі. Про це під час брифінгу повідомив заступник Голови Національного агентства з питань запобігання корупції Руслан Радецький, передає кореспондент УНН.
"Недостовірні відомості від 138 тисяч до 345 тис грн, - це адміністративна відповідальність і буде складено протокол на штраф від 17 до 40 тис грн. Щодо недостовірних відомостей про майно більше 345 тис. грн наступає кримінальна відповідальність, де передбачено штраф від 43 тис. грн до 51 тис. грн, або позбавлення волі до 3 років",- сказав він.
Як повідомляв УНН, 30 жовтня о 24:00 завершився перший етап подання електронних декларацій за 2015 рік для суб’єктів декларування, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище.
За даними офіційного сайту Єдиного державного реєстру декларацій станом на 24.00 30 жовтня у реєстрі значаться 118 тис. 173 документи.
Нагадаємо, що суб’єкт декларування повинен був задекларувати: цінне рухоме майно, вартість якого перевищує 100 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня звітного року.