НАПК: за недостоверную информацию в е-декларациях могут лишить свободы на три года
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Если лицо-декларант умышленно не укажет сумму в декларации большую 345 тыс. гривен, то за это предусматривается уголовная ответственность, два годы лишения свободы. Об этом во время брифинга сообщил заместитель Главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Руслан Радецкий, передает корреспондент УНН.
"Недостоверные сведения от 138 тысяч до 345 тыс грн, - это административная ответственность и будет составлен протокол на штраф от 17 до 40 тыс грн. По поводу недостоверных сведений об имуществе более 345 тыс. грн наступает уголовная ответственность, где предусмотрено штраф от 43 тыс. грн до 51 тыс. грн, или лишение свободы до 3 лет",- сказал он.
Как сообщал УНН, 30 октября в 24:00 завершился первый этап подачи электронных деклараций за 2015 год для субъектов декларирования, которые занимают ответственное и особо ответственное положение.
По данным официального сайта Единого государственного реестра деклараций по состоянию на 24:00 30 октября в реестре значатся 118 тыс. 173 документы.
Напомним, что субъект декларирования должен был задекларировать: ценное движимое имущество, стоимость которого превышает 100 минимальных заработных плат, установленных на 1 января отчетного года.