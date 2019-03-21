НАЗК внесло приписи головам НКЦПФР і Держкомтелерадіо та Генпрокурору

КИЇВ. 21 березня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції внесло приписи про порушення вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів та інших порушень закону "Про запобігання корупції" Генеральному прокурору України Юрію Луценку, голові Національної комісії з цінних паперів Тимуру Хромаєву та голові Держкомтелерадіо Олегу Наливайку. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу НАЗК.