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НАЗК внесло приписи головам НКЦПФР і Держкомтелерадіо та Генпрокурору

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції внесло приписи про порушення вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів та інших порушень закону "Про запобігання корупції" Генеральному прокурору України Юрію Луценку, голові Національної комісії з цінних паперів Тимуру Хромаєву та голові Держкомтелерадіо Олегу Наливайку. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу НАЗК.

НАЗК внесло приписи головам НКЦПФР і Держкомтелерадіо та Генпрокурору

"Внесено припис Генпрокурору України Юрію Луценку щодо усунення порушень вимог частини другої статті 49 Закону України "Про запобігання корупції" шляхом повідомлення Національного агентства про 37 випадків неподання чи несвоєчасного подання 36 суб’єктами декларування, які працюють (працювали) в ГПУ, декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також проведення службового розслідування з метою виявлення причин та умов, що сприяли невиконанню посадовими особами ГПУ вимог частини другої статті 49, частини сьомої статті 53, частини третьої статті 57 та частини другої статті 58 Закону України "Про запобігання корупції", - йдеться у повідомленні.

Припис голові НКЦПФР Тимуру Хромаєву стосується порушення вимог антикорупційного законодавства щодо проведення службового розслідування з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню посадовими особами апарату комісії правопорушень, пов’язаних з корупцією.

Крім того, внесено припис голові Держкомтелерадіо Олегу Наливайку щодо усунення порушень вимог антикорупційного законодавства шляхом повідомлення НАЗК про 17 випадків неподання чи несвоєчасного подання 15 суб’єктами декларування, які працюють (працювали) в Держкомтелерадіо, декларацій посадовців, щодо забезпечення умов для повідомлень його працівниками про порушення вимог антикорупційного законодавства іншою особою через офіційний веб-сайт Держкомтелерадіо, а також проведення службового розслідування з метою виявлення причин та умов, що сприяли невиконанню посадовими особами Держкомтелерадіо вимог антикорупційного законодавства.

Раніше НАЗК внесло приписи міністру молоді та спорту і голові ДФС.

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