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НАПК внесло предписания главам НКЦБФР, Госкомтелерадио и Генпрокурору

Киев • УНН

 • 11593 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло предписания о нарушении требований законодательства по урегулированию конфликта интересов и других нарушений закона "О предупреждении коррупции" Генеральному прокурору Украины Юрию Луценко, председателю Национальной комиссии по ценным бумагам Тимуру Хромаеву и председателю Госкомтелерадио Олегу Наливайко. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАПК.

НАПК внесло предписания главам НКЦБФР, Госкомтелерадио и Генпрокурору

"Внесено предписание Генпрокурору Украины Юрию Луценко относительно устранения нарушений требований части второй статьи 49 Закона Украины "О предотвращении коррупции" путем сообщения Национальному агентству о 37 случаях непредставления или несвоевременного представления 36 субъектами декларирования, которые работают (работали) в ГПУ, деклараций лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, а также проведения служебного расследования с целью выявления причин и условий, способствовавших невыполнению должностными лицами ГПУ требований части второй статьи 49, части седьмой статьи 53, части третьей статьи 57 и части второй статьи 58 Закона Украины "О предотвращении коррупции", - говорится в сообщении.

Предписание главе НКЦБФР Тимуру Хромаеву касается нарушения требований антикоррупционного законодательства о проведении служебного расследования с целью выявления причин и условий, способствовавших совершению должностными лицами аппарата Комиссии правонарушений, связанных с коррупцией.

Кроме того, внесено предписание главе Госкомтелерадио Олегу Наливайко относительно устранения нарушений требований антикоррупционного законодательства путем сообщения НАПК о 17 случаях непредставления или несвоевременного представления 15 субъектами декларирования, которые работают (работали) в Госкомтелерадио, деклараций должностных лиц, относительно обеспечения условий для сообщений его сотрудниками о нарушении требований антикоррупционного законодательства другим лицом через официальный веб-сайт Госкомтелерадио, а также проведения служебного расследования с целью выявления причин и условий, способствовавших невыполнению должностными лицами Госкомтелерадио требований антикоррупционного законодательства.

Ранее НАПК внесло предписания министру молодежи и спорта и голове ГФС.

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