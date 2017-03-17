НАЗК внесло припис Є.Нищуку про порушення антикорупційного законодавства у Мінкульті

“Національне агентство з питань запобігання корупції на своєму засіданні прийняло рішення про внесення міністру культури України Євгену Нищуку припису про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших порушень закону в Міністерстві культури України”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ухваленим документом вимагається провести у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, службові розслідування стосовно працівників Міністерства культури України з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню ними правопорушень, пов’язаних з корупцією, за результатами яких винних осіб притягнути до дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку.

У НАЗК наголошують, що Міністерство культури України не забезпечило організацію проведення спеціальної перевірки стосовно 25 керівників закладів культури, що належать до сфери управління Міністерства, не вжило заходів щодо притягнення до дисціплінарної відповідальності керівника закладу культури, який вчинив правопорушення, пов’язане з корупцією, та не провело службові розслідування за поданнями спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції, не прийняло рішення щодо врегулювання конфлікту інтересів у підлеглої особи, не перевірило та не повідомило НАЗК про факти неподання й несвоєчасного подання працівниками міністерства щорічної декларації за 2015 рік.

Крім того, Національне агентство вимагає забезпечити в Міністерстві культури України умови для внесення його працівниками повідомлень про порушення вимог цього Закону іншою особою, зокрема через офіційний веб-сайт міністерства.

Як повідомляв УНН, НАЗК направило до суду 4 адмінпротоколи щодо невчасного подання е-декларацій.