НАПК внесло предписание Е.Нищуку о нарушении антикоррупционного законодательства в Минкульте

"Национальное агентство по предупреждению коррупции на своем заседании приняло решение о внесении министру культуры Украины Евгению Нищуку предписания о нарушении требований законодательства относительно этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов, других нарушений закона в Министерстве культуры Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что принятым документом требуется провести в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины, служебные расследования в отношении сотрудников Министерства культуры Украины с целью выявления причин и условий, способствовавших совершению ими правонарушений, связанных с коррупцией, по результатам которых виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности в установленном законом порядке.

В НАПК отмечают, что Министерство культуры Украины не обеспечило организацию проведения специальной проверки в отношении 25 руководителей учреждений культуры, относящихся к сфере управления Министерства, не приняло мер по привлечению к дисциплинарнои ответственности руководителя учреждения культуры, совершившего правонарушение, связанное с коррупцией, и не произвело служебные расследования по представлениям специально уполномоченных субъектов в сфере противодействия коррупции, не приняло решение по урегулированию конфликта интересов у подчиненного лица, не проверило и не сообщило НАПК о фактах непредставления и несвоевременного представления работниками министерства ежегодной декларации за 2015 год.

Кроме того, Национальное агентство требует обеспечить в Министерстве культуры Украины условия для внесения его работниками сообщений о нарушении требований настоящего Закона другим лицом, в том числе через официальный сайт министерства.

Как сообщал УНН, НАПК направило в суд 4 админпротокола по несвоевременной подаче электронной декларации.