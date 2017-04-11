НАЗК виявило порушення щодо здійснення внесків у звітах двох партій
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції виявило порушення щодо фінансування партії фізичними особами у звітах партії "Самопоміч" та "ВО "Батьківщина". Про це повідомляє прес-служба НАЗК, передає УНН.
Як зазначається, під час останніх засідань НАЗК були затверджені висновки відповідно до проведеного аналізу звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за четвертий квартал 2016 року.
Серед прийнятих висновків — висновки за результатами аналізу звітів політичних партій, які у IV кварталі 2016 року отримали державне фінансування своєї статутної діяльності: “Народний фронт”, “Самопоміч”, “Радикальна Партія Ляшка”, "Партія “Блок Петра Порошенка “Солідарність”, “ВО “Батьківщина”.
“Національне агентство виявило порушення щодо фінансування партії (здійснення внесків) фізичними особами у звітах партії “Самопоміч” та партії “ВО „Батьківщина“”, — сказано у повідомленні.
Повідомляється, що висновки, підготовлені Департаментом з питань запобігання політичній корупції, будуть оприлюднені на офіційному веб-сайті Національного агентства протягом п’яти днів з дня прийняття рішення.
Як повідомляв УНН, НАЗК затвердило 184 висновки за результатами аналізу звітів політичних партій.