НАПК выявило нарушения по осуществлению взносов в отчетах двух партий
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции выявило нарушения по финансированию партии физическими лицами в отчетах партии "Самопомич" и "ВО "Батькивщина". Об этом сообщает пресс-служба НАПК, передает УНН.
Как отмечается, во время последних заседаний НАПК были утверждены выводы согласно проведенному анализу отчетов политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за четвертый квартал 2016 года.
Среди принятых выводов - выводы по результатам анализа отчетов политических партий, в IV квартале 2016 получили государственное финансирование своей уставной деятельности: "Народный фронт", "Самопомич", "Радикальная Партия Ляшко", Партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность", "ВО "Батькивщина".
"Национальное агентство выявило нарушения по финансированию партии (осуществление взносов) физическими лицами в отчетах партии" Самопомич "и партии "ВО "Батькивщина"", - говорится в сообщении.
Сообщается, что выводы, подготовленные Департаментом по вопросам предотвращения политической коррупции, будут обнародованы на официальном веб-сайте Национального агентства в течение пяти дней со дня принятия решения.
Как сообщал УНН, НАПК утвердило 184 выводы по результатам анализа отчетов политических партий.