НАПК выявило нарушения по осуществлению взносов в отчетах двух партий

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 53213 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105380 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 162289 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119270 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118234 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113490 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104911 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107243 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103723 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155294 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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НАПК выявило нарушения по осуществлению взносов в отчетах двух партий

НАПК выявило нарушения по осуществлению взносов в отчетах двух партий

Киев  •  УНН

 • 17690 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции выявило нарушения по финансированию партии физическими лицами в отчетах партии "Самопомич" и "ВО "Батькивщина". Об этом сообщает пресс-служба НАПК, передает УНН.

Как отмечается, во время последних заседаний НАПК были утверждены выводы согласно проведенному анализу отчетов политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за четвертый квартал 2016 года.

Среди принятых выводов - выводы по результатам анализа отчетов политических партий, в IV квартале 2016 получили государственное финансирование своей уставной деятельности: "Народный фронт", "Самопомич", "Радикальная Партия Ляшко", Партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность", "ВО "Батькивщина".

"Национальное агентство выявило нарушения по финансированию партии (осуществление взносов) физическими лицами в отчетах партии" Самопомич "и партии "ВО "Батькивщина"", - говорится в сообщении.

Сообщается, что выводы, подготовленные Департаментом по вопросам предотвращения политической коррупции, будут обнародованы на официальном веб-сайте Национального агентства в течение пяти дней со дня принятия решения.

Как сообщал УНН, НАПК утвердило 184 выводы по результатам анализа отчетов политических партий.

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