НАЗК виявила у мера Лимана незадекларовані нерухомість, транспорт та підприємства
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції затвердило та направило до Національної поліції України обґрунтовані висновки за результатами перевірки декларацій за 2015 та 2016 роки, поданих міським головою міста Лиман Донецької області Петром Циміданом, в яких він не вказав наявні нерухомість, транспорт, гроші та підприємства. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-служба НАЗК, передає УНН.
“Національне агентство встановило, що міський голова серед іншого не зазначив відомості про об’єкти нерухомого майна, що перебували на праві власності — будинок, нежитлову будівлю придорожнього кафе та готельно-туристичний комплекс у м. Лиман, 3 земельні ділянки, а також про 12 земельних ділянок загальною площею понад 346 га у Лиманському районі на праві оренди”, — йдеться у повідомленні.
Крім того, Цимідан не відобразив відомості про автомобіль Toyota Land Сruiser, що перебуває на праві власності, відомості про належні йому корпоративні права у чотирьох підприємствах, про правочини, на підставі яких припинилось право володіння та власності окремими об’єктами нерухомого майна.
Також суб’єкт декларування зазначив недостовірні відомості про суму отриманого доходу, не зазначив відомості про дохід, отриманий його дружиною у вигляді пенсії, та інші доходи.
Нагадаємо, станом на 13 березня подано до Реєстру 306 925 щорічних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік.