НАПК обнаружила у мэра Лимана незадекларированные недвижимость, транспорт и предприятия

КИЕВ. 14 марта. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции утвердило и направило в Национальную полицию Украины обоснованные выводы по результатам проверки деклараций за 2015 и 2016 годы, представленных городским головой Лимана Донецкой области Петром Цимиданом, в которых он не указал имеющиеся недвижимость, транспорт, деньги и предприятия. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба Назка, передает УНН.