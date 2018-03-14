НАПК обнаружила у мэра Лимана незадекларированные недвижимость, транспорт и предприятия
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции утвердило и направило в Национальную полицию Украины обоснованные выводы по результатам проверки деклараций за 2015 и 2016 годы, представленных городским головой Лимана Донецкой области Петром Цимиданом, в которых он не указал имеющиеся недвижимость, транспорт, деньги и предприятия. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба Назка, передает УНН.
"Национальное агентство установило, что мэр, среди прочего, не указал сведения об объектах недвижимого имущества, находящихся на праве собственности - дом, нежилое здание придорожного кафе и гостинично-туристический комплекс в г. Лиман, 3 земельных участка, а также о 12 земельных участков общей площадью более 346 га в Лиманском районе на праве аренды", - говорится в сообщении.
Кроме того, Цимидан не отразил сведения об автомобиле Toyota Land Сruiser, находящегося на праве собственности, сведения о принадлежащих ему корпоративных правах в четырех предприятиях, о сделках, на основании которых прекратилось право владения и собственности отдельными объектами недвижимого имущества.
Также субъект декларирования внес недостоверные сведения о сумме полученного дохода, не указал сведения о доходе, полученном его женой в виде пенсии, и другие доходы.
Напомним, по состоянию на 13 марта подано в Реестр 306 925 ежегодных деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2017 год.