НАЗК викликало для пояснень кандидата в мери Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції запросило для надання пояснень 18 осіб, серед яких - представник "Комуністичної партії України" Петро Симоненко, кандидат у мери столиці Олександр Омельченко, суддя Господарського суду Києва і слідчий територіального управління Державного бюро розслідувань. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НАЗК.
"Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) запрошує 18 осіб для надання пояснень стосовно можливих порушень вимог Законів України "Про запобігання корупції" та "Про політичні партії в Україні", - йдеться в повідомленні.
Так, щоб з’ясувати обставини можливих порушень порядку подання фінансової звітності для надання пояснень, запрошуються такі представники політичних партій:
• Петро Симоненко ("Комуністична партія України");
• Олександр Омельченко ("Українська партія "Єдність");
• Микола Катеринчук ("Європейська партія України");
• Ростислав Кондрик ("Народна сила");
• Валерій Пухальський ("Громадська позиція");
• Лідія Шевченко ("Нова демократія");
• Андрій Кисельов ("Альянс За Соціальну Справедливість");
• Валентин Зубов ("Народно-трудовий союз України");
• Микола Поровський ("Республіканська Християнська партія");
• Олег Шаповал ("Нова сила");
• Андрій Пелюховський («Сила нації»);
• Олександр Лузан ("Слов’янська партія");
• Антон Котвіцький ("Соціал-демократична партія").
Також у зв’язку з несвоєчасним поданням декларації запрошуються:
• Наталія Мельнікова, колишній заступник начальника відділу Департаменту обслуговування платників Державної фіскальної служби України. Запрошується 2 вересня, 12:00 (повторно);
• Олена Дума, колишній директор Департаменту Міністерства екології та природних ресурсів України. Запрошується 2 вересня, 15:00 (повторно);
• Михайло Макарук, колишній слідчий Головного управління Національної поліції в Київській області. Запрошується 3 вересня, 10:00 (повторно);
• Оксана Марченко, суддя Господарського суду м. Києва. Запрошується 4 вересня, 9:00 (повторно);
• Денис Ковін, слідчий територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтава. Запрошується 4 вересня, 12:00 (повторно).
Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) розпочало повну перевірку декларацій ще 16 посадовців, серед яких в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун та десяти поточних і колишніх заступників міністрів.