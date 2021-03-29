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НАЗК викликало для пояснень 8 керівників політичних партій та колишнього заступника міністра

Київ • УНН

 • 16254 перегляди

КИЇВ. 29 березня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) запрошує 8 керівників політичних партій та колишнього заступника Міністра культури молоді та спорту України Олексія Сівіріні для надання пояснень через можливі порушення законодавства. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу агентства.

Цитата

“Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) протягом поточного тижня (з 29 березня до 2 квітня 2021 року) запрошує 16 осіб для надання пояснень щодо можливих порушень вимог Законів України “Про запобігання корупції” та “Про політичні партії в Україні”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що у зв’язку з несвоєчасним поданням декларації запрошуються:

• Олександр Старченко, колишній начальник відділу Високопільської районної державної адміністрації Херсонської області. Запрошується 30 березня, 10:00;
• Ігор Лаптєв, заступник начальника управління — начальник відділу Головного управління Державної податкової служби у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі. Запрошується 30 березня, 12:00;
• Григорій Кіреєв, начальник юридичного відділу Новоград-Волинського об’єднаного управління Пенсійного фонду України в Житомирській області. Запрошується 30 березня, 12:00;
• Андрій Головко, колишній слідчий слідчого відділення Гайворонського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Кіровоградській області. Запрошується 31 березня, 10:00;
• Юрій Кітар, колишній голова Заставнівської районної державної адміністрації Чернівецької області. Запрошується 1 квітня, 12:00.

Також через несвоєчасне подання повідомлення про суттєві зміни запрошується Андрій Передерій, прокурор Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області. Запрошується 2 квітня, 10:00.

Для надання пояснень стосовно можливих порушень вимог Закону щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності:

• Олексій Сівірін, колишній заступник Міністра культури молоді та спорту України. Запрошується з 29 до 30 березня;
• Олексій Лисюк, колишній заступник голови Хмельницької обласної державної адміністрації. Запрошується з 30 до 31 березня.

Щоби з’ясувати обставини можливих порушень порядку подання фінансової звітності, для надання пояснень запрошуються такі представники політичних партій:

• Олег Бриндак (“Довіряй ділам”);
• Тетяна Чечетова-Терашвілі (“Блок Кернеса — Успішний Харків!”);
• Андрій Балога (“Команда Андрія Балоги”);
• Олександр Касянюк (“Опозиційний блок”);
• Лідія Шевченко (“Нова Демократія”);
• Сергій Двірко (“Важливий кожен”);
• Валерій Сергачов (“Київська Русь”);
• Валентин Зубов (“Народно-трудовий союз України”).

До публічного оприлюднення інформації ці особи також були запрошені офіційним листом НАЗК.

Доповнення

Національне агентство склало та направило до суду 52 адміністративних протоколи. Зокрема, складено адмінпротоколи щодо двох народних депутатів — члена фракції “Опозиційна платформа — За життя” Федіра Христенка та члена фракції “Слуга народу” Олександра Куницького.

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