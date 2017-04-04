НАЗК: суд постановив конфіскувати партійні внески “Конгресу українських націоналістів”

“Національне агентство з питань запобігання корупції отримало рішення суду, яким до державного бюджету конфіскується більше 100 тисяч гривень суми внесків, зроблених на підтримку політичної партії “Конгрес українських націоналістів”, - йдеться в повідомленні.

Також у НАЗК зазначили, що про членські внески на підтримку зазначеної політичної партії стало відомо з результатів аналізу звіту політичної партії “Конгрес українських націоналістів” про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за ІІІ квартал 2016 року, який був поданий до Національного агентства 7 листопада 2016 року.

"Відповідно до звіту, зазначені внески отримував голова цієї політичної партії із порушенням встановленого законом порядку", - додали в НАЗК.

Нагадаємо, в Україні є перше рішення суду про конфіскацію коштів політичних партій.