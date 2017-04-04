НАПК: суд постановил конфисковать партийные взносы "Конгресса украинских националистов"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля УНН. Суд постановил конфисковать у "Конгресса украинских националистов" партийные взносы на сумму более 100 000 гривен, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НАПК.
"Национальное агентство по предупреждению коррупции получило решение суда, которым в государственный бюджет конфискуется более 100 000 гривен суммы взносов, сделанных в поддержку политической партии" Конгресс украинских националистов ", - говорится в сообщении.
Также в Назка отметили, что о членских взносах в поддержку указанной политической партии стало известно по результатам анализа отчета политической партии "Конгресс украинских националистов" об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за третий квартал 2016 года, который был подан в Национальный агентства 7 ноября 2016.
"Согласно отчету, указанные взносы получал глава этой политической партии с нарушением установленного законом порядка", - добавили в НАПК.
Напомним, в Украине есть первое решение суда о конфискации средств политических партий .