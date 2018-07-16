НАЗК склало 46 протоколів відносно одного посадовця
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції прийняло рішення про направлення до суду 46 протоколів про адміністративні правопорушення у зв’язку з недотриманням вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів при встановленні премій, надбавок до посадових окладів та соціальної допомоги. Про це повідомила прес-служба відомства, передає УНН.
Протоколи складені стосовно виконуючого обов’язки директора державного підприємства "УкрНДПІцивільбуд" Олександра Чижевського.
Національне агентство встановило, що в.о. директора Олександр Чижевський видавав накази щодо встановлення премій, надбавок та соціальної допомоги працівникам ДП «УкрНДПІцивільбуд», згідно з якими виплати отримували, зокрема, його дружина, донька, а також і він сам. Водночас Олександр Чижевський не вжив заходів щодо недопущення виникнення реального конфлікту інтересів та не повідомив свого безпосереднього керівника про його наявність, а також вчиняв дії (приймав рішення) в умовах реального конфлікту інтересів, який полягав у покращенні свого матеріального становища та близьких осіб.
Відповідальність за такі правопорушення, пов’язані з корупцією, передбачена частинами першою та другою статті 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Щодо цього факту внесено припис Віце-прем’єр-міністру України – Міністру регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадію Зубку. З метою усунення виявлених порушень Національне агентство вимагає провести службове розслідування для виявлення причин та умов, що призвели до вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією, розглянути питання щодо притягнення винних осіб до встановленої законом відповідальності, а також усунути виявлені порушення.
Нагадаємо, раніше НАЗК направило до суду 4 адмінпротоколи на нардепа і посадовців ГПУ.