НАПК составило 46 протоколов в отношении одного чиновника

Протоколы составлены в отношении исполняющего обязанности директора государственного предприятия “УкрНДПИцивилбуд” Александра Чижевского.

Национальное агентство установило, что и.о. директора Александр Чижевский издавал приказы об установлении премий, надбавок и социальной помощи работникам ГП “УкрНДПИцивилбуд”, согласно которым выплаты получали, в частности, его жена, дочь, а также и он сам. В то же время Александр Чижевский не принял меры по недопущению возникновения реального конфликта интересов и не сообщил своему непосредственному руководителю о его наличии, а также совершал действия (принимал решения) в условиях реального конфликта интересов, который заключался в улучшении своего материального положения и близких лиц.

Ответственность за такие правонарушения, связанные с коррупцией, предусмотрена частями первой и второй статьи 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

По данному факту внесено предписание Вице-премьер-министру Украины — Министру регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко. С целью устранения выявленных нарушений Национальное агентство требует провести служебное расследование для выявления причин и условий, приведших к совершению правонарушения, связанного с коррупцией, рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к установленной законом ответственности, а также устранить выявленные нарушения.

Напомним, ранее НАПК направило в суд 4 админпротокола на нардепа и должностных лиц ГПУ.