НАЗК схвалило проект плану заходів для безперебійного функціонування реєстру е-декларацій
Київ • УНН
КИЇВ.20 січня. УНН. Національне агентство із питань запобігання корупції схвалило проект розпорядження Кабміну “Про затвердження Плану заходів із забезпечення належного безперебійного функціонування Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування”. Про це УНН повідомили в прес-службі НАЗК.
Документ передбачає реалізацію певних завдань, які забезпечуватимуть роботу Реєстру електронних декларацій у 2017 році.
Зокрема, розробку заходів з модернізації програмно-апаратної бази ІТС “Реєстр е-декларацій”, організацію прямого доступу Національного агентства до інших державних реєстрів та інформаційних баз даних, а також підключення до спеціальної інформаційно-телекомунікаційної системи Національної системи конфіденційного зв’язку (СІТС НСКЗ).
За словами голови НАЗК Наталії Корчак, на сьогодні Україна є безпрецедентно відкритою країною з точки зору доступу до інформації про майно її посадових осіб та членів їх родин. План заходів із забезпечення реєстру е-декларацій дозволить провести технічне переоснащення апаратної платформи реєстру під час другого етапу електронного декларування в Україні.
Також Н.Корчак зазначила, що одним з головних завдань цього плану є налагодження прямого автоматизованого доступу до державних реєстрів і баз певних міністерств та служб. Зокрема, йдеться про Державний реєстр актів цивільного стану, Єдиний реєстр довіреностей, Спадковий реєстр, інформацію про осіб, які отримують соціальні виплати, інформацію з Інтегрованої інформаційно-пошукової системи органів внутрішніх справ України, інформацію з модуля “Податковий блок” інтегрованої автоматизованої інформаційної системи ДФС.
Прийняття цього рішення також передбачає закупівлю необхідного обладнання для розгортання системи електронного декларування, адже Реєстр включає два он-лайн сервіси: portal.nazk.gov.ua (для подання суб’єктами декларування, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, декларацій і повідомлень про суттєві зміни у майновому стані до системи е-декларування) та public.nazk.gov.ua (для надання відкритого он-лайн доступу усім користувачам до засобів розширеного пошуку по відкритих даних, що містяться в деклараціях та повідомленнях про суттєві зміни у майновому стані).