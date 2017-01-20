НАПК одобрило проект плана мероприятий для бесперебойного функционирования реестра е-деклараций
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции одобрило проект распоряжения Кабмина "Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению надлежащего бесперебойного функционирования Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления". Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАПК.
Документ предусматривает реализацию определенных задач, обеспечивающих работу Реестра электронных деклараций в 2017 году.
В частности, разработку мероприятий по модернизации программно-аппаратной базы ИТС "Реестр е-деклараций", организацию прямого доступа Национального агентства к другим государственным реестрам и информационным базам данных, а также подключение к специальной информационно-телекоммуникационной системе Национальной системы конфиденциальной связи (СИТС НСКС).
По словам главы НАПК Натальи Корчак, на сегодня Украина является беспрецедентно открытой страной с точки зрения доступа к информации об имуществе ее должностных лиц и членов их семей. План мероприятий по обеспечению реестра е-деклараций позволит провести техническое переоснащение аппаратной платформы реестра во время второго этапа электронного декларирования в Украине.
Также Н.Корчак отметила, что одной из главных задач этого плана является налаживание прямого автоматизированного доступа к государственным реестрам и базам определенных министерств и служб. В частности, речь идет о Государственном реестре актов гражданского состояния, Едином реестре доверенностей, Наследственном реестре, информации о лицах, которые получают социальные выплаты, информации по Интегрированной информационно-поисковой системе органов внутренних дел Украины, информации из модуля "Налоговый блок" интегрированной автоматизированной информационной системы ГФС .
Принятие этого решения также предусматривает закупку необходимого оборудования для развертывания системы электронного декларирования, ведь Реестр включает два онлайн сервиса: portal.nazk.gov.ua (для представления субъектами декларирования, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления, деклараций и сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии в системе электронного декларирования) и public.nazk.gov.ua (для предоставления открытого он-лайн доступа всем пользователям к средствам расширенного поиска по открытым данным, содержащимся в декларациях и сообщениях о существенных изменениях в имущественном состоянии).