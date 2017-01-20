НАПК одобрило проект плана мероприятий для бесперебойного функционирования реестра е-деклараций

Документ предусматривает реализацию определенных задач, обеспечивающих работу Реестра электронных деклараций в 2017 году.

В частности, разработку мероприятий по модернизации программно-аппаратной базы ИТС "Реестр е-деклараций", организацию прямого доступа Национального агентства к другим государственным реестрам и информационным базам данных, а также подключение к специальной информационно-телекоммуникационной системе Национальной системы конфиденциальной связи (СИТС НСКС).

По словам главы НАПК Натальи Корчак, на сегодня Украина является беспрецедентно открытой страной с точки зрения доступа к информации об имуществе ее должностных лиц и членов их семей. План мероприятий по обеспечению реестра е-деклараций позволит провести техническое переоснащение аппаратной платформы реестра во время второго этапа электронного декларирования в Украине.

Также Н.Корчак отметила, что одной из главных задач этого плана является налаживание прямого автоматизированного доступа к государственным реестрам и базам определенных министерств и служб. В частности, речь идет о Государственном реестре актов гражданского состояния, Едином реестре доверенностей, Наследственном реестре, информации о лицах, которые получают социальные выплаты, информации по Интегрированной информационно-поисковой системе органов внутренних дел Украины, информации из модуля "Налоговый блок" интегрированной автоматизированной информационной системы ГФС .

Принятие этого решения также предусматривает закупку необходимого оборудования для развертывания системы электронного декларирования, ведь Реестр включает два онлайн сервиса: portal.nazk.gov.ua (для представления субъектами декларирования, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления, деклараций и сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии в системе электронного декларирования) и public.nazk.gov.ua (для предоставления открытого он-лайн доступа всем пользователям к средствам расширенного поиска по открытым данным, содержащимся в декларациях и сообщениях о существенных изменениях в имущественном состоянии).