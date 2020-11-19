НАЗК розробило рекомендації щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції розробило рекомендації щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, який лежить в основі всіх корупційних злочинів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу НАЗК.
"НАЗК розробило проект методичних рекомендацій щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. У рекомендаціях зібрані детальні роз’яснення про складові конфлікту інтересів, основні заходи щодо його врегулювання та передбачену відповідальність за порушення законодавства", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що головна мета цих рекомендацій — зробити інститут конфлікту інтересів більш зрозумілим та сформувати єдиний підхід до розуміння й дотримання правил запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та пов’язаних із ним обмежень.
"Конфлікт інтересів лежить в основі всіх корупційних злочинів. НАЗК працює, аби вимоги закону щодо запобігання конфлікту інтересів були зрозумілими та зменшували кількість порушень", — зазначив голова НАЗК Олександр Новіков.
Ознайомитися з переліком рекомендацій можна за посиланням.
Нагадаємо, Конституційний Суд України скасував право Національного агентства з питань запобігання корупції перевіряти декларації і виявляти конфлікт інтересів, визнавши такі повноваження неконституційними.