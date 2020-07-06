НАЗК розпочинає перевіряти, чи відповідає спосіб життя чиновників їх деклараціям
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) розпочинає застосовувати моніторинг способу життя. Це допоможе виявити чиновників, які задекларували скромні статки та, водночас, користуються люксовими автомобілями, купують маєтки, отримують коштовні подарунки від найближчих родичів тощо, передає УНН із посиланням на пресслужбу НАЗК.
"Відтепер Україна – серед шести країн, які застосовують інструмент моніторингу способу життя. Тож випадки, коли чиновник, який заробляє 10 тисяч, їздить на "Мерседесі", тепер фіксуватимуть не тільки журналістські розслідування. Їх будуть встановлювати та опрацьовувати на рівні держави", – зазначив голова НАЗК Олександр Новіков.
Повідомляється, що під час моніторингу способу життя НАЗК, зокрема, перевірятиме таку інформацію:
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- користування об’єктами, які не вказані в декларації;
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- відомості щодо отриманих подарунків;
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- придбання об’єктів, вартість яких перевищує задекларовані активи.
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Як вказано, моніторинг здійснюватиметься на підставі журналістських розслідувань, інших повідомлень у медіа, інформації від громадян, організацій та з інших відкритих джерел.
"Якщо НАЗК встановить невідповідність рівня життя суб’єкта декларування задекларованому ним майну і доходам, це стане підставою для здійснення повної перевірки його декларації. Якщо в результаті моніторингу буде виявлено корупційні порушення – НАЗК повідомлятиме про це правоохоронним органам та іншим уповноваженим суб’єктам", - йдеться в повідомленні пресслужби.
Як повідомляв УНН, НАЗК склало протоколи на трьох керівників політичних партій через порушення порядку подання звітності.