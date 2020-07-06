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НАПК начинает проверять, соответствует ли образ жизни чиновников их декларациям

НАПК начинает проверять, соответствует ли образ жизни чиновников их декларациям

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 июля. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) начинает применять мониторинг образа жизни. Это поможет выявить чиновников, которые задекларировали скромные доходы и одновременно пользуются люксовыми автомобилями, покупают имения, получают ценные подарки от близких родственников и т.д., передает УНН со ссылкой на пресс-службу НАПК.

"Отныне Украина - среди шести стран, которые применяют инструмент мониторинга образа жизни. Поэтому случаи, когда чиновник, которые зарабатывает 10 тысяч, ездит на "Мерседесе", теперь будут фиксировать не только журналистские расследования. Их будут устанавливать и обрабатывать на уровне государства", - отметил председатель НАПК Александр Новиков.

Сообщается, что во время мониторинга образа жизни НАПК, в частности, будет проверять такую информацию:

  • пользование объектами, которые не указаны в декларации;
  • сведения о полученных подарках;
  • приобретение объектов, стоимость которых превышает задекларированные активы.

Как указано, мониторинг будет осуществляться на основании журналистских расследований, других сообщений в СМИ, информации от граждан, организаций и из других открытых источников.

"Если НАПК установит несоответствие уровня жизни субъекта декларирования задекларированному им имуществу и доходам, это станет основанием для осуществления полной проверки его декларации. Если в результате мониторинга будут выявлены коррупционные нарушения - НАПК будет сообщать об этом правоохранительным органам и другим уполномоченным субъектам", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщал УНН, НАПК составило протоколы на трех руководителей политических партий за нарушение порядка представления отчетности.

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