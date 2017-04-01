НАЗК розпочало перевірку декларацій П.Порошенка, В.Гройсмана і міністрів – Р.Радецький
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало перевірку електронних декларацій Президента України Петра Порошенка, Прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана і членів уряду. Про це в ефірі "112 Україна" заявив заступник голови НАЗК Руслан Радецький, передає УНН.
“Ми розпочали перевірки по Президенту, Прем’єр-міністру, віце-прем’єрам і міністрам”, — сказав Р.Радецький.
Він нагадав, що це перша категорія посадових осіб відповідно ст. 50 Закону “Про запобігання корупції”.
Нагадаємо, станом на 15:40 31 березня 2017 року в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування зареєстровано 1 млн 31 тис 534 електронних декларацій.