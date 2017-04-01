НАПК начало проверку деклараций П.Порошенко, В.Гройсмана и министров - Р.Радецький
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции начало проверку электронных деклараций Президента Украины Петра Порошенко, Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и членов правительства. Об этом в эфире "112 Украина" заявил заместитель председателя НАПК Руслан Радецкий, передает УНН.
"Мы начали проверки по Президенту, Премьер-министру, вице-премьерам и министрам", - сказал Р.Радецький.
Он напомнил, что это первая категория должностных лиц в соответствии ст. 50 Закона "О предотвращении коррупции".
Напомним, по состоянию на 15:40 31 марта 2017 в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления зарегистрировано 1 млн 31 тыс. 534 электронных деклараций.