НАПК начало проверку деклараций П.Порошенко, В.Гройсмана и министров - Р.Радецький

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 53171 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105372 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 162278 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119264 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118230 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113487 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104909 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107243 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103723 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155285 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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НАПК начало проверку деклараций П.Порошенко, В.Гройсмана и министров - Р.Радецький

НАПК начало проверку деклараций П.Порошенко, В.Гройсмана и министров - Р.Радецький

Киев  •  УНН

 • 18523 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции начало проверку электронных деклараций Президента Украины Петра Порошенко, Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и членов правительства. Об этом в эфире "112 Украина" заявил заместитель председателя НАПК Руслан Радецкий, передает УНН.

"Мы начали проверки по Президенту, Премьер-министру, вице-премьерам и министрам", - сказал Р.Радецький.

Он напомнил, что это первая категория должностных лиц в соответствии ст. 50 Закона "О предотвращении коррупции".

Напомним, по состоянию на 15:40 31 марта 2017 в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления зарегистрировано 1 млн 31 тыс. 534 электронных деклараций.

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