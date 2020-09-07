НАЗК провело перевірки в Держекоінспекції
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції перевірило організацію роботи із запобігання і виявлення корупції у Держекоінспекції та її окремих територіальних органах: у Державній екологічній інспекції в Дніпропетровській області та Державній екологічній інспекції Поліського округу. Про це повідомляє пресслужба НАЗК, інформує УНН.
"Попередньо Держекоінспекція запросила НАЗК провести таку перевірку. Так, НАЗК включило Держекоінспекцію до плану перевірок держорганів" , - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що за результатами перевірки виявлені такі порушення Закону України "Про запобігання корупції":
▪️ відсутня погоджена НАЗК антикорупційна програма;
▪️ не перевірено своєчасність подання декларацій колишніх службовців та не повідомлено НАЗК про їхню відсутність;
▪️ не створено внутрішні та регулярні канали повідомлення про можливі факти корупційних правопорушень;
▪️ не визначені внутрішні процедури й механізми прийняття та розгляду повідомлень про можливі факти корупційних порушень;
▪️ не визначені особи, відповідальні за захист викривачів.
"Крім того, працівники органу, отримавши інформацію, не повідомили про можливі ознаки кримінального правопорушення до ДБР як спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції. За результатами перевірки НАЗК внесло приписи Голові Державної екологічної інспекції, начальникам Держекоінспекції в Дніпропетровській області та Держекоінспекції Поліського округу щодо усунення порушень законодавства, проведення службового розслідування та притягнення винних осіб до встановленої законом відповідальності", - резюмували в НАЗК.
Як повідомлялося раніше в УНН, НАЗК викликало для пояснень голову Волноваської районної ради та ще 11 осіб.