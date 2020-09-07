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НАПК провело проверки в Госэкоинспекции

Киев • УНН

 • 12932 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции проверило организацию работы по предупреждению и выявлению коррупции в Госэкоинспекции и ее отдельных территориальных органах: в Государственной экологической инспекции в Днепропетровской области и Государственной экологической инспекции Полесского округа. Об этом сообщает пресс-служба НАПК, информирует УНН.

НАПК провело проверки в Госэкоинспекции

"Предварительно Госэкоинспекция пригласила НАПК провести такую проверку. Так, НАПК включило Госэкоинспекцию в план проверок госорганов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам проверки выявлены следующие нарушения Закона Украины "О предупреждении коррупции":

▪️ отсутствует согласованная НАПК антикоррупционная программа;
▪️ проверено своевременность представления деклараций бывших служащих и не сообщается НАПК об их отсутствии;
▪️ не создано внутренние и регулярные каналы сообщения о возможных фактах коррупционных правонарушений;
▪️ не определены внутренние процедуры и механизмы принятия и рассмотрения сообщений о возможных фактах коррупционных нарушений;
▪️ не определены лица, ответственные за защиту обличителей.

"Кроме того, работники органа, получив информацию, не сообщили о возможных признаках уголовного правонарушения в ГБР как специально уполномоченного субъекта в сфере противодействия коррупции. По результатам проверки НАПК внесло предписания главе Государственной экологической инспекции, начальникам Госэкоинспекции в Днепропетровской области и Госэкоинспекции Полесского округа по устранению нарушений законодательства, проведения служебного расследования и привлечения виновных лиц к установленной законом ответственности", - резюмировали в НАПК.

Как сообщалось ранее в УНН, НАПК вызвало для объяснений голову Волновахского районного совета и еще 11 человек.

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