НАЗК представило оновлений Реєстр корупціонерів

Цитата:

"11 березня 2021 року відбулася презентація оновленого Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (Реєстр корупціонерів)", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що завдяки оновленому Реєстру корупціонерів журналісти та громадяни зможуть реально оцінити кількість осіб, які були засуджені за корупцію в Україні. Знайти інформацію про фізичних та юридичних осіб, які здійснили корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення, відтепер можна легко та у зручному форматі.

Також повідомляється, що завдяки доданій інтеграції із Prozorro державні установи зможуть швидко дізнатися, чи є в Реєстрі корупціонерів компанія, яка бере участь у їхньому тендері. У свою чергу, компаніям, які беруть участь у тендерах, більше не потрібно витрачати додатковий час на формування відповідної довідки.

Так, голова НАЗК Олександр Новіков розповів про основні оновлення реєстру.

"59 % громадян вважають, що ведення реєстру корумпованих чиновників є одним із найважливіших заходів запобігання корупції. Завдяки оновленням Реєстр корупціонерів нарешті відповідатиме запиту суспільства. Громадяни зможуть побачити, скільки корупціонерів реально отримують вироки за корупцію", — зазначив Новіков.

Він додав, що серед головних оновлень Реєстру корупціонерів є наступні:

• Покращений пошук. Знайти відомості про людину чи компанію в Реєстрі корупціонерів стане значно легше завдяки спеціальним фільтрам.

• Зручна робота з даними та інтерактивна мапа порушень. У Реєстрі доступна карта порушень, яка відображатиме скільки осіб притягнуто до відповідальності за корупцію в кожній окремій області.

• Інтеграція з іншими електронними сервісами завдяки API. Оновлений Реєстр має модуль інтеграції із системою державних електронних закупівель Prozorro та Єдиним державним веб-порталом відкритих даних. Найактуальніша інформація з Реєстру буде оновлюватися автоматично й не залежатиме від людського фактору.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Маркарова, Данилишин, нардепи та судді: НАЗК почало перевірку декларацій 88 посадовців

Керівник Департаменту запобігання та виявлення корупції НАЗК Сергій Деркач пояснив, що оновлення передбачає отримання спеціальних онлайн-довідок про те, чи є дані про фізичну або юридичну особу в Реєстрі корупціонерів.

"Перевірити справжність довідки можна буде за допомогою QR-коду з унікальною інформацією або ввівши номер цієї довідки в Реєстрі. Це значно зекономить час для посадовців, підприємців та громадян, яким ці дані будуть потрібні для участі чи проведення державної закупівлі", — додав Деркач.

Додамо, ще у 2019 році директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника внесли до Єдиного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

Доповнення

27 жовтня 2020 року Конституційний Суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації.

11 грудня Венеційська комісія схвалила два висновки, які стосуються рішення КСУ та ситуації з антикорупційним законодавством.

Це послідувало після звернення 25 листопада Президента Володимира Зеленського до Венеційської комісії з проханням дати висновок про стан антикорупційного законодавства держави після резонансного рішення Конституційного Суду.

Водночас Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким запропонував звільнити всіх суддів КСУ, які ухвалили відповідне рішення від 27 жовтня, та після цього почати процес відбору нових суддів. Згодом до нього подали альтернативи, зокрема і голова Верховної Ради Дмитро Разумков. Наразі Президент відкликав свій законопроект, який, до того ж, критикували у “Венеційці”.

Тим часом у Верховній Раді створили робочу групу, яка повинна була напрацювати три законопроекти для вирішення ситуації — повернення електронного декларування, зміни до Кримінального кодексу і зміни в закон про КСУ — до 1 грудня. Однак, робоча група не завершила свою роботу з початком грудня, як очікувалося, а продовжила її, поки не запропонує рішення щодо одного з питань — стосовно КСУ.

Частину законопроектів уже ухвалено — щодо покарання за брехню у деклараціях та відновлення роботи НАЗК. Законопроект, відправлений на доопрацювання 28 січня ВР, мав стати фінальним для вирішення кризи.