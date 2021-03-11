НАПК представило обновленный Реестр коррупционеров

Цитата:

"11 марта 2021 года состоялась презентация обновленного Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения (Реестр коррупционеров)", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что благодаря обновленному Реестру коррупционеров журналисты и граждане смогут реально оценить количество лиц, которые были осуждены за коррупцию в Украине. Найти информацию о физических и юридических лицах, совершивших коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения, отныне можно легко и в удобном формате.

Также сообщается, что благодаря добавленной интеграции с Prozorro государственные учреждения смогут быстро узнать, есть ли в Реестре коррупционеров компания, которая участвует в их тендере. В свою очередь, компаниям, которые участвуют в тендерах, больше не нужно тратить дополнительное время на формирование соответствующей справки.

Так, глава НАПК Александр Новиков рассказал об основных обновлениях реестра.

"59% граждан считают, что ведение реестра коррумпированных чиновников является одним из важнейших мер предупреждения коррупции. Благодаря обновлениям Реестр коррупционеров наконец будет отвечать запросу общества. Граждане смогут увидеть, сколько коррупционеров реально получают приговоры за коррупцию", - отметил Новиков.

Он добавил, что среди главных обновлений Реестра коррупционеров являются следующие:

• Улучшенный поиск. Найти сведения о человеке или компании в Реестре коррупционеров станет значительно легче благодаря специальным фильтрам.

• Удобная работа с данными и интерактивная карта нарушений. В Реестре доступна карта нарушений, отражающая сколько человек привлечены к ответственности за коррупцию в каждой отдельной области.

• Интеграция с другими электронными сервисами благодаря API. Обновленный Реестр имеет модуль интеграции с системой государственных электронных закупок Prozorro и Единым государственным веб-порталом открытых данных. Актуальная информация из Реестра будет обновляться автоматически и не будет зависеть от человеческого фактора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Маркарова, Данилишин, нардепы и судьи: НАПК начало проверку деклараций 88 должностных лиц

Руководитель Департамента предупреждения и выявления коррупции НАПК Сергей Деркач пояснил, что обновление предусматривает получение специальных онлайн-справок о том, есть ли данные о физическом или юридическом лице в Реестре коррупционеров.

"Проверить подлинность справки можно будет с помощью QR-кода с уникальной информацией или введя номер этой справки в Реестре. Это значительно сэкономит время для должностных лиц, предпринимателей и граждан, которым эти данные потребуются для участия или проведения государственных закупок", - добавил Деркач.

Добавим, еще в 2019 году директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника внесли в Единый реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

Дополнение

27 октября 2020 года Конституционный Суд Украины признал не соответствующей Конституции Украины, статью 366-1 УК, предусматривающую ответственность за ложь в декларации.

11 декабря Венецианская комиссия одобрила два вывода, которые касаются решения КСУ и ситуации с антикоррупционным законодательством.

Это последовало после обращения 25 ноября Президента Владимира Зеленского к Венецианской комиссии с просьбой дать заключение о состоянии антикоррупционного законодательства государства после резонансного решения Конституционного Суда.

В то же время Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предложил уволить всех судей КСУ, которые приняли соответствующее решение от 27 октября, и после этого начать процесс отбора новых судей. Впоследствии к нему подали альтернативы, в том числе и глава Верховной Рады Дмитрий Разумков. Сейчас Президент отозвал свой законопроект, который, к тому же, критиковали у "венецианцев".

Между тем в Верховной Раде создали рабочую группу, которая должна была разработать три законопроекта для разрешения ситуации - возврат электронного декларирования, изменения в Уголовный кодекс и изменения в закон о КСУ - до 1 декабря. Однако, рабочая группа не завершила свою работу с началом декабря, как ожидалось, а продолжила ее, пока не предложит решение по одному из вопросов - о КСУ.

Часть законопроектов уже принято - о наказании за ложь в декларациях и восстановлении работы НАПК. Законопроект, отправленный на доработку 28 января ВР, должен был стать финальным для разрешения кризиса.