НАЗК планує затвердити порядок перевірки способу життя декларантів наступного тижня

"Швидше за все, наступного тижня ми його затвердимо. Це важливий документ, і я думаю, що всім буде цікаво, оскільки ніхто не знає, як відбуватиметься процедура моніторингу способу життя", - сказав Р.Рябошапка.

За його словами, вже є первинний проект цього документа.

"Логіка не в тому, щоб ходити за чиновником і стежити, де він, з ким снідає, вечеряє. Основна ідея цього процесу - аналіз документальних слідів, які залишає життєдіяльність кожної людини. Моє бачення було таке: ми отримуємо сигнал від громадян, ЗМІ чи громадської організації про те, що хтось живе, так би мовити, не по кишені. Дивимося декларацію, визначаємо, чи дозволяли доходи людини жити їй саме так; отримуємо інформацію з фіскальної служби про сплачені податки. І так далі. Тепер життя людини дуже тісно пов'язане з технологіями, банківськими картками", - сказав він.

Як повідомляв УНН, у НАЗК поки не мають відповіді на запитання, як перевірятиметься вказана у електронних деклараціях сума готівки.