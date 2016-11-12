НАПК планирует утвердить порядок проверки образа жизни декларантов на следующей неделе

"Скорее всего, на следующей неделе мы его утвердим. Это важный документ, и я думаю, что всем будет интересно, поскольку никто не знает, как будет происходить процедура мониторинга образа жизни", - сказал Р.Рябошапка.

По его словам, уже есть первоначальный проект этого документа.

"Логика не в том, чтобы ходить за чиновником и следить, где он, с кем завтракает, ужинает. Основная идея этого процесса - анализ документальных следов, которые оставляет жизнедеятельность каждого человека. Мое видение было такое: мы получаем сигнал от граждан, СМИ или общественной организации о том, что кто-то живет, так сказать, не по карману. Смотрим декларацию, определяем, позволяли ли доходы человека жить ему именно так; получаем информацию из фискальной службы об уплаченных налогах. И так далее. Теперь жизнь человека очень тесно связана с технологиями, банковскими карточками", - сказал он.

Как сообщал УНН, у НАПК пока нет ответа на вопрос, как будет проверяться указанная в электронных декларациях сумма наличных.