НАЗК підготувало роз’яснення для аудиторів, які перевірятимуть звітність політпартій
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. У Національному агентстві з питань запобігання корупції розробили роз’яснення з питань проведення аудиту звітності про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру політичної партії та підготовки аудиторського висновку за його результатами. Про це УНН повідомили в прес-службі НАЗК.
Відповідні матеріали розробив Департамент з питань запобігання політичній корупції на допомогу аудиторським фірмам, які вперше цього року здійснюють незалежний фінансовий аудит звітності про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру політичних партій в Україні.
Роз’яснення підготовлені відповідно до статті 11 Закону України (Про запобігання корупції), статті 17 Закону України (Про політичні партії в Україні) та спрямовані на надання допомоги аудиторам під час проведення зовнішнього незалежного аудиту звітності про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру політичних та підготовки аудиторського висновку.
Ознайомитися з повним текстом Роз’яснень можна насайті НАЗК.