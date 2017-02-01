НАПК подготовило разъяснения для аудиторов, которые будут проверять отчетность политпартий

Соответствующие материалы разработал Департамент по предупреждению политической коррупции на помощь аудиторским фирмам, которые впервые в этом году осуществляют независимый финансовый аудит отчетности об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера политических партий в Украине.

Разъяснения подготовлены в соответствии со статьей 11 Закона Украины (О предотвращении коррупции), статьи 17 Закона Украины (О политических партиях в Украине) и направлены на оказание помощи аудиторам при проведении внешнего независимого аудита отчетности об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера политических и подготовки аудиторского заключения.

Ознакомиться с полным текстом Разъяснений можно на сайте НАПК.