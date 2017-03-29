НАЗК перевіряє декларації 30 держслужбовців з першої хвилі декларантів – П.Петренко

"Зараз перевіряється тільки 30 державних службовців з першої хвилі декларацій", - сказав П.Петренко, підкресливши, що НАЗК є неефективним.

Він зазначив, що в першій хвилі було 100 тис. декларантів.

"Хочу проінформувати членів уряду, що останні фактично 6 місяців НАЗК не виконувало свої функції, починаючи від того, що вони не могли розробити порядок проведення перевірки декларацій, і ми це за них робили спільно з колегами з секретаріату Кабінету міністрів, закінчуючи тим, що вони не спромоглися, навіть після того, як ми за них цей порядок розробили почати повноцінну перевірку ще першої хвилі декларантів", - сказав П.Петренко.

Він нагадав, що платники податків щороку платять 600 млн грн на функціонування НАЗК, 170 млн грн на адміністративні витрати (зарплати).

Нагадаємо, НАЗК розпочало повну перевірку декларацій 4 суддів Вищого господарського суду.