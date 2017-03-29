НАПК проверяет декларации 30 госслужащих из первой волны декларантов - П.Петренко

"Сейчас проверяется только 30 государственных служащих из первой волны деклараций", - сказал П.Петренко, подчеркнув неэффективность НАПК.

Он отметил, что в первой волны было 100 тыс. декларантов.

"Хочу проинформировать членов правительства, последние фактически 6 месяцев НАПК не выполняло свои функции, начиная от того, что они не могли разработать порядок проведения проверки деклараций, и мы это за них делали совместно с коллегами из секретариата Кабинета министров, заканчивая тем, что они не удосужились даже после того, как мы за них этот порядок разработали начать полноценную проверку еще первой волны декларантов ", - сказал П.Петренко.

Он напомнил, что налогоплательщики ежегодно платят 600 млн грн на функционирование НАПК, 170 млн грн на административные расходы (зарплаты).

Напомним, Назка начало полную проверку деклараций 4 судей Высшего хозяйственного суда .