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НАПК проверяет декларации 30 госслужащих из первой волны декларантов - П.Петренко

НАПК проверяет декларации 30 госслужащих из первой волны декларантов - П.Петренко

Киев  •  УНН

 • 10317 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции проверяет всего 30 деклараций государственных служащих, представивших отчеты в первой волны декларирования. Об этом в ходе заседания Кабинета министров Украины заявил министр юстиции Украины Павел Петренко, передает корреспондент.

"Сейчас проверяется только 30 государственных служащих из первой волны деклараций", - сказал П.Петренко, подчеркнув неэффективность НАПК.

Он отметил, что в первой волны было 100 тыс. декларантов.

"Хочу проинформировать членов правительства, последние фактически 6 месяцев НАПК не выполняло свои функции, начиная от того, что они не могли разработать порядок проведения проверки деклараций, и мы это за них делали совместно с коллегами из секретариата Кабинета министров, заканчивая тем, что они не удосужились даже после того, как мы за них этот порядок разработали начать полноценную проверку еще первой волны декларантов ", - сказал П.Петренко.

Он напомнил, что налогоплательщики ежегодно платят 600 млн грн на функционирование НАПК, 170 млн грн на административные расходы (зарплаты).

Напомним, Назка начало полную проверку деклараций 4 судей Высшего хозяйственного суда .

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