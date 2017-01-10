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НАЗК перевірятиме декларації чиновників упродовж 180 днів - Р.Радецький

НАЗК перевірятиме декларації чиновників упродовж 180 днів - Р.Радецький

Київ • УНН

 • 5515 перегляди

КИЇВ. 10 січня. УНН. Порядок проведення перевірки е-декларацій передбачатиме максимальний строк проведення - 180 днів. Про це під час брифінгу у вівторок заявив заступник голови НАЗК Руслан Радецький, передає кореспондент УНН.

"Перевірка починається після виявлення підстав для такої перевірки... нами відпрацьовано і взято до уваги зауваження Міністерства юстиції і визначено, що перевірка може проводитися упродовж 180 днів з дня виявлення підстав", - сказав Руслан Радецький.

Він уточнив, що підставами для проведення перевірки достовірності декларацій являтиметься інформація, яка надходитиме зі ЗМІ, органів влади, інтернету.

Також він зазначив, що строки перевірки можуть бути продовжені або вона може бути призупинені в разі, якщо потрібен дозвіл суду на доступ до банківських рахунків в Україні, а також доступ до них закордонних рахунків суб'єктів перевірки.

"180 днів (максимальний строк перевірки - ред.)...на сьогоднішній день розробляються технічні можливості технічної перевірки", - уточнив він, додавши, що за допомогою комп'ютерної програми порівнюватимуться відомості декларації з інформацією від органів державної влади.

Крім того, інформація перевірятиметься в ручному режимі за допомогою запитів до органів державної влади та співставлення отриманої інформації.

У випадку неподання декларації, НАЗК направлятиме відповідні матеріали до правоохоронних органів.

При цьому повна перевірка декларацій запрацює за словами Р.Радецького після реєстрації порядку проведення перевірки Мін'юстом.

Як повідомляв УНН, Національне агентство з питань запобігання корупції перевіряє більше ста декларацій.

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